Incidente a Castel del Piano, l'auto si schianta e prende fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 15 marzo a Perugia. I vigili del fuoco sono intervenuti a Castel del Piano intorno alle 17.20. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la polizia municipale di Perugia.

