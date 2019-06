Camion si ribalta lungo la Contessa, strada chiusa. Ferito gravemente il conducente del mezzo pesante

Incidente, nella tarda mattina di oggi, sabato 8 giugno, lungo la statale 452 della Contessa. Un camion si è ribaltato, perdendo il carico e il gasolio del serbatoio. Ferito in maniera serie il conducente del mezzo pesante, trasportato in elicottero ad Ancona. Il tratto interessato è stato chiuso per consentire di portare a termine le operazioni di soccorso.

L'incidente si è verificato nei pressi di Cantiano, nelle Marche, con inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione in Umbria.