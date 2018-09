Incidente all'autodromo durante un giro in moto, paura per un centauro: 45enne in ospedale

Paura per un motociclista di 45 anni, infortunatosi durante una corsa in moto all'autodromo di Magione. E' accaduto nella giornata di ieri, domenica 16 settembre. Da quanto si apprende il 45enne, originario della provincia di Pesaro, ha avuto un incidente durante un giro in moto. E' accaduto intorno alle 16 ; immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Non sono fortunatamente gravi le sue condizioni: attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica del nosocomio perugino, le sue condizioni sono stazionarie ed è sotto costante monitoraggio da parte dei medici che gli hanno diagnosticato diverse contusioni.