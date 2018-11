Autocarro si ribalta lungo la E45: autista ferito, soccorritori sul posto

Autocarro ribaltato lungo la superstrada E45, all'altezza dello svincolo per Ripabianca. Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo pesante ha perso il controllo per poi finire su un fianco. Il carico che stava trasportando in quel momento è finito in mezzo alla strada, mentre l'autista - secondo una prima ricostruzione - è rimasto leggermente ferito.

Ad intervenire sul posto i soccorritori: i vigili del fuoco con la prima partenza della Centrale, gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale. In arrivo anche l'autogru dei vigili del fuoco per permettere la rimozione del mezzo dalla strada.