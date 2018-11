Tragedia lungo la strada, schianto tra un'auto e un trattore: due morti

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 16 novembre a Monte Santa Maria Tiberina. Due persone sono morte in un drammatico incidente stradale tra un'auto e un trattore che si è verificato intorno alle 19 in località Gioiello, in direzione Città di Castello.



Il conducente e il passeggero dell'auto sono morti sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Inutili i soccorsi. A perdere la vita un uomo di Città di Castello di 48 anni e una donna marchigiana, di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) di 54 anni. La dinamica del tragico incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.