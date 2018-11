Schianto per entrare sul Raccordo Perugia-Bettolle, due feriti

Schianto all'ora di punta sulla rampa di accesso al Raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di San Faustino, in direzione Ponte San Giovanni, intorno alle 19 di oggi, giovedì 22 novembre.



Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Il bilancio dell'incidente è di due feriti. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il raccordo, disagi e rallentamenti anche per i cantieri Anas sul viadotto Genna.