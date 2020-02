Tamponamento tra quattro auto sul raccordo Perugia-Bettolle, code e traffico in tilt

Nuova mattinata da incubo. Traffico in tilt e lunghe code sul raccordo Perugia-Bettolle per un incidente che ha coinvolto quattro auto. Lo schianto si è verificato all'altezza di Piscille, poco prima dell'ultima galleria in direzione Ponte San Giovanni, intorno alle 8.30 di giovedì 20 febbraio. A causa del tamponamento si registrano lunghe code, con le auto incolonnate fino a Ferro di Cavallo.