Schianto tra un'auto e una moto, 30enne in gravissime condizioni: ricoverato in Rianimazione

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in prognosi riservata e in gravissime condizioni, il motociclista di circa 30 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona di Petrignano d'Assisi poco dopo le 7 di questa mattina.

Il ragazzo, subito soccorso dal 118, è stato trasportato subito in ospedale. Una volta arrivato in Sala Rossa, il 30enne è stato preso in carico dai medici Gianfranco Ranciati e Maria Rita Taliani per un gravissimo politrauma. Ora è in Rianimazione, dove lotta per la vita.