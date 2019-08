Precipita con l'auto in un burrone, 58enne in gravi condizioni: il bollettino medico

E' ancora in prognosi riservata e ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 58enne precipitato in un burrone con l'auto nella mattinata di sabato.

L’incidente è avvenuto in località Antirata, nel territorio comunale di Città di Castello, lungo la provinciale che collega il centro tifernate con Pietralunga. L'uomo è stato soccorso dal Sasu e dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Come spiega l'ospedale di Perugia "le condizioni dell'uomo sono stabili ma resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nella giornata di ieri era stato sottoposto a un intervento d'urgenza per l'asportazione della milza e oggi gli è stata ridotta la frattura al braccio destro, intervento eseguito dal dottor Pierluigi Antinolfi". E ancora: "L'uomo è costantemente monitorato con esami strumentali ripetuti ogni 24 ore".