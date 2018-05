Scontro tra due auto, gli agenti intervengono e un ubriaco li aggredisce: denunciato

Una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e due agenti rimasti lievemente feriti a seguito dell'aggressione di un uomo, alterato da sostanze alcoliche. Tutto è avvenuto durante i rilievi di un sinistro a Magione, nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per la dinamica dell'incidente tra due auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, che ha provveduto a trasportare i feriti in ospedale. Nel mentre i soccorittori erano all'opera, due agenti sono stati aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che poco prima avrebbe compiuto gesti autolesionisti, colpendo con la testa gli alberi. Gli agenti della municipale sono intervenuti per calmarlo quando improvvisamente l'uomo si è scagliato contro di loro, colpendoli e aggredendoli. A rinforzo anche una pattuglia dei carabinieri. Una volta immobilizzato è stato trasportato con un'ambulanza in ospedale. Al pronto soccorso, anche i due agenti feriti, inevitabile, per l'uomo una denuncia per resistenza e lesioni a p.u. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.