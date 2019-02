Foligno, 70enne si schianta contro un muro: alcol 4 volte i limiti di legge, addio patente e auto sequestrata

Prima le bevute, poi l'incidente. Nei giorni scorsi un settantenne folignate ha perso il controllo dell’auto, nella zona di Sant’Eraclio, andando a sbattere contro il muro laterale della carreggiata.



Gli agenti della polizia municipale di Foligno, sul posto per i rilievi dell'incidente e i soccorsi, hanno sottoposto l’uomo all’alcoltest dal quale è emerso che era stato superato quattro volte il limite consentito.



Il conducente è stato accompagnato alla sua abitazione e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente e posta sotto sequestro l’auto.