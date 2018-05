Attimi di paura, l'ambulanza con a bordo il paziente si ribalta

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri tra Bosco e Colombella per un'ambulanza che si è ribaltata. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma da quanto si apprende il mezzo sanitario stava eseguendo un servizio di trasporto per persone dializzate, quando improvvisamente si è ribaltato lungo la strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e un'altra ambulanza del 118 per prestare le prime cure agli occupanti del mezzo. Nessuno ha riportato, fortunatamente, gravi conseguenze e il paziente è stato portato al pronto soccorso del nosocomio perugino per tutti gli accertamenti.