Tragedia a pochi metri da casa, l'auto si schianta e prende fuoco: Nicola muore a 23 anni

Una tragedia che getta nel dolore tutta la comunità di Agello e di Magione. Nicola Battaglini è morto a 23 anni, nel tragico incidente all'alba di domenica a Montebuono, a pochi metri da casa, dopo una serata passata con gli amici. La sua auto si è schiantata contro la colonna di un cancello, poi ha preso fuoco.



Per il 23enne di Agello non c'è stato nulla da fare. Inutili, purtroppo, i soccorsi dei medici del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Città della Pieve, che stanno indagando sulla tragedia.

Il dolore del sindaco - Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, affida a Facebook il messaggio di cordoglio e lutto: "Una notizia tragica che colpisce tutti noi. Le condoglianze più sentite alla famiglia di Nicola e all’azienda Bussolini, dove il giovane lavorava".



E ancora: "È il secondo ventenne magionese che perde la vita in strada negli ultimi mesi - spiega il primo cittadino di Magione - . Il primo settembre a Magione sarà ricordato dagli amici con un concerto in piazza Cristian, scomparso appena tre mesi fa in un incidente motociclistico. A tutti e due arrivi forte il nostro affetto".