Aereo si schianta al suolo, marito e moglie in Rianimazione: condizioni gravissime

Sono ancora ricoverati in gravissime condizioni i due coniugi che nella mattinata di domenica 2 giugno si sono schiantati con un aereo ultraleggero, decollato dall'aeroporto di Roma Urbe, nella zona di Collesecco, nel comune di Gualdo Cattaneo.



Marito e moglie, romani di 76 e 72 anni, sono ricoverati da ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e la prognosi è riservata.

I due, dopo l'incidente aereo, sono stati soccorsi dall'elicottero Icaro del 118 e dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco e sono trasportati all'ospedale di Perugia. Secondo quanto appreso da PerugiaToday da fonti mediche, le condizioni dell'uomo si sarebbero ulteriormente aggravate nel corso della notte a causa delle numerose fratture riportate nello schianto. Le condizioni dell'uomo e della donna vengono definite gravissime.

Al momento sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine per stabilire le cause e la dinamica dell'incidentente.