Gualdo Tadino, la collaborazione sindaco e carabinieri dà ottimi frutti: identificato il branco dedito ad atti vandalici

"Denunciare anche contro anonimi serve e permette di individuare i vandali che non hanno rispetto della nostra città". Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha lanciato tramite Perugiatoday.it questo appello ai cittadini che, dal centro storico ai quartieri, sono costretti a subire danni e atti vandalici dai soliti bulletti o balordi di turno. Denunciare serve, come ha fatto il primo cittadino contro anonimi, come dimostra l'ultima collaborazione andata a buon fine tra l'amministrazione comunale e i Carabinieri di Gualdo Tadino.

Sono stati individuati e denunciati a piede libero il branco che ha provocato danni ingenti ai giardini della città. Il gruppetto è formato sia da minorenni che da maggiorenni, è già da tempo monitorato per altri danni e per giri non chiari, il suo punto di sè la zona della piazza. Dopo la denuncia del sindaco, i miltari hanno dato vita ad una indagine approfondita e grazie anche alle immagini delle telecamere è stato possibile individuarli. Gualdo Tadino, vive da tempo, il fenomeno della bande giovanili e del bullismo più crudele nelle scuole. Non è un mistero che il Questore di Perugia è stato costretto a cacciare dal paese due minorenni che avevano terrorizzato compagni, insegnanti e persino gli altri genitori.

Ora lo stesso sindaco, dopo l'ennesimo raid, chiede pene severe per tutti i componenti del branco: "Mi aspetto una presa di posizione che sia esemplare per bloccare sul nascere altre azioni a danno della città. Come amministrazione, in fatto di sicurezza, siamo soddisfatti nell'aver investito molto sulla video-sorveglianza. I cittadini non sono soli ma devono collaborare con le forze dell'ordine: Denunciare permette di aprire indagini e fermare i colpevoli".