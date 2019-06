Inchiesta Sanità, la procura chiede la proroga: altri 30 giorni di domiciliari per Bocci, Valorosi e Duca

Altri trenta giorni di arresti domiciliari per gli indagati “eccellenti” nell’ambito dell’inchiesta sulla Sanità che ha scosso, come un terremoto, l’Umbria. La proroga delle misure cautelari è stata chiesta dalla procura perugina per Maurizio Valorosi (ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Perugia), per l’ex dg Emilio Duca , per l’ex segretario regionale dei Dem, Gianpiero Bocci e per gli indagati che sono stati raggiunti dalle misure interdittive.

Inchiesta sanità, "elevatissimo" rischio di inquinare le indagini: ecco perché Bocci, Duca e Valorosi restano ai domiciliari

La proroga chiesta dalla procura riguarda sia le misure restrittive che quelle interdittive, per altri 30 giorni; alla base della richiesta, oltre agli accertamenti tecnici ancora in corso, ci sarebbero nuovi elementi da approfondire.

Intanto, nelle scorse settimane, i giudici del tribunale della Libertà avevano rigettato le richieste di ritorno in libertà per Bocci, Valorosi e Duca motivando la decisione con “un elevatissimo pericolo di inquinare le indagini”. Per l’ex assessore Barberini, anche lui finito ai domiciliari, ma tornato in libertà, i giudici del Riesame avevano accolto le richieste della procura per il ripristino della misura cautelare. Decisione, questa, pendente in Cassazione dopo il ricorso della difesa.