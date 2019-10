Inchiesta sanità, i processi contro Bocci, Duca e Valorosi "saltano" per lo sciopero degli avvocati

Slittano le udienze che vedono coinvolti l'ex segretario Dem Giampiero Bocci; l'ex dg dell'ospedale di Perugia, Emilio Duca e l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi, coinvolti nella maxi inchiesta sulla sanità, ribattezzata Concorsopoli. Slittano probabilmente a dopo il 26 ottobre a causa dello sciopero a livello nazionale dei penalisti, indetto dal'Unione delle Camere Penali contro la nuova riforma della prescrizione. Uno sciopero, dunque, nazionale, e che coinvolge gli avvocati penalisti di tutta Italia.

Inchiesta sanità - Libertà e giudizio immediato per Bocci, Duca e Valorosi

Inchiesta Sanità - L'ex segretario del Pd, Gianpiero Bocci, si difende dalle accuse: "Mai consegnato tracce"

Al tribunale di Perugia erano in programma ad ottobre le udienze contro l'ex segretario Dem e i due ex direttori del Santa Maria della Misericordia; in particolare il 22 si sarebbe celebrata dinanzi al giudice la prima udienza a carico di Giampiero Bocci accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in concorso. Bocci, difeso dall'avvocato David Brunelli, ha scelto la strada del rito ordinario. Scelta processuale diversa, invece, per l'ex vertice dell'ospedale, Emilio Duca (difeso dall'avvocato Francesco Falcinelli) che ha avanzato richiesta di rito abbreviato che gli varrà, quindi, lo sconto di un terzo della pena. Mentre Valorosi,(difeso dall'avvocato Francesco Crisi) ha richiesto un patteggiamento a due anni. Queste ultime due udienze erano state fissate al 24 ottobre.

Ma c'era un altro appuntamento importante per gli indagati, in programma proprio durante i cinque giorni di astensione degli avvocati. Pendente in Cassazione in ricorso avanzato dalla difesa sulla presunta associazione per delinquere per alcuni degli indagati.