Inchiesta sanità, indagato l'ex direttore della Usl Umbria 1

Avviso di garanzia, via pec, per "abuso d’ufficio e falso in atto pubblico". Come riportato dal Corriere dell'Umbria l'ex direttore generale della Usl Umbria 1 e attuale commissario dell'ospedale di Terni, nominato da poche settimane dalla giunta regionale dopo le dimissioni di Luca Pescini, è stato iscritto nel registro degli indagati dell'inchiesta sanità sui concorsi truccati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Casciari, all'epoca dei fatti direttore generale della Usl Umbria 1, è stato iscritto nel registro degli indagati dai pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano per la vicenda dell’avviso pubblico per titoli e prova d’esame per alcune assunzioni di infermieri bandito dalla sua Usl.

Casciari, contattato dal quotidiano, ha spiegato: "Sono tranquillo rispetto al mio operato, so che ho agito secondo la legge, ho ricevuto un avviso di garanzia tramite pec e verrò interrogato nei prossimi giorni".