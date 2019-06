Inchiesta sanità - Il chirurgo Faleburle davanti al giudice: "Mai tentato di corrompere Duca"

“Mai tentato di corrompere Duca”, così il dottor Mauro Faleburle ha risposto al gip e al pm nel corso dell’interrogatorio che si è svolto stamattina in tribunale a Perugia.

Il medico è accusato, nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità regionale, di istigazione alla corruzione. I pubblici ministeri Abbritti e Formisano avevano chiesto l’arresto del medico, ma il gip D’Andria ha disposto solo la sospensione di un anno dal servizio.

“Il mio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e del pubblico ministero – ha dichiarato l’avvocato Franco Libori - ha chiarito in maniera esauriente i fatti e contestato le accuse decisamente, in particolare quella di istigazione alla corruzione. Speriamo, quindi, di aver chiarito i fatti contestati, e all’esito dell’interrogatorio ho chiesto la revoca della misura interdittiva, visto che non sussistono pericoli di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio”.

Secondo l’accusa il dottor Faleburle, con l’intenzione di favorire un parente in un concorso legato alla sanità regionale, incontrando il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca avrebbe provato a consegnarli una busta o un qualcosa non meglio identificato, ma Duca si sarebbe rifiutato.