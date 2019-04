Inchiesta sanità, il legale: "La posizione di Bocci è leggera e difendibilissima, non ci sono sue intercettazioni"

Nessuna intercettazione di Gianpiero Bocci, nessuna conversazione captata nell'ordinanza del gip che ha stabilito gli arresti domiciliare per l'ex segretario regionale del Pd. Elemento che fa sostenere al suo difensore, l'avvocato David Brunelli, che la posizione del suo assistito è “difendibilissima e 'leggera'”.

La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere è quindi una decisione “tecnica”: “Dobbiamo mettere a punto alcuni elementi che non ci consentivano oggi di rispondere al giudice, Rispetto alla sua posizione dobbiamo valutare anche le dichiarazioni di altri oltre a completare l'esame degli atti”. E già individua le possibili sedi nelle quali Bocci avrà modo di chiarire la posizione: con i pm, a cui chiederà di essere sentito prossimamente, e Tribunale della libertà in sede di ricorso per la revoca delle misure di custodia cautelare ai domiciliari. Richiesta di revoca che, nel caso dell'ex assessore alla Salute, Luca Barberini, il legale ha già inoltrato al gip stesso, completato l'interrogatorio. La richiesta è stata accolta: revocati i domiciliari a Barberini.