Mazzette, tutte le accuse all'ex direttore di Chirurgia Pediatrica: tre indagati

Concussione e corruzione. Chiuse le indagini per l'ex direttore di Chirurgia Pediatrica dell'Università di Perugia, Antonino Appignani, finito nella bufera nel luglio scorso dopo la denuncia del ricercatore Alfredo Garzi a cui avrebbe chiesto - è questa la contestazione mossa dalla procura - 12mila euro in cambio del rinnovo di una convezione. Notificato l'avviso di conclusione indagini anche al vice Mirko Bertozzi, e al segretario Gianclaudio Pellico. Per loro l'ipotesi di reato è di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo le indagini, l'ex direttore di Chirurgia, Antonino Appignani, avrebbe costretto Garzi, professore aggregato dell'Università di Salerno, a consegnargli la somma di 12mila euro per acconsentire alla sua collaborazione con l'Università di Perugia. Ma la procura contesta anche un'altra dazione di 3mila euro, risalente al 19 maggio scorso in cambio del rinnovo della convenzione in corso con l'Università.

Mazzette sospette, sequestrato un "tesoretto" all'ex primario di pediatria dell'ospedale di Perugia

Nell'inchiesta, a cascata era finito anche il primario facente funzione Mirko Bertozzi e il segretario particolare di Appignani, Gianclaudio Pellico. Nel secondo filone d'indagine viene contestata un'altra dazione di denaro per tramite dell' amministrativo di reparto nel maggio del 2017 e consegnata ad Appignani. Una somma di 5mila euro, consegnata da Pellico ad Appignani, da parte di Bertozzi,per favorire la sua progressione di carriera.

Antonino Appignani è difeso dagli avvocati Mattia Maso, Ettore Grenci e Pietro Gigliotti; Mirko Bertozzi da Filippo Calabrese e Marco Angelini e Gianclaudio Pellico dai legali Andrea Annibale e Andrea Vignaroli.