Inchiesta anti-ndrangheta a Perugia, tutti i nomi degli arrestati e fermati in Calabria e in Umbria

L'inchiesta anti-ndrangheta, che aveva messo radici in Umbria rovinando aziende, truffando e gestendo il mercato della droga nel capoluogo umbro, ha portato questa mattina all'arresto di 27 persone,(20 in carcere e 3 ai domiciliari), ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e occultamento di armi clandestine, minacce, violenza privata, associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di reati di natura contabile o economico-finanziaria strumentali alla realizzazione sistematica di frodi in danno del sistema bancario.

Inoltre sono stati messi sotto chiave beni per circa 10 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti alle cosche Trapasso e Mannolo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno. Il provvedimento è stato emesso dal gip catanzarese Paola Ciriaco.

Tutti i nomi dei fermati

In carcere: Sherif Arapi, nato a Durazzo, 29 anni; Giuseppe Benincasa, nato a Cerenzia, 66 anni; Ilirjan Cali, nato a Durres, 42 anni; Mario Cicerone, nato a Rieti 62 anni; Fabrizio Conti, nato a Perugia 45 anni; Mario De Bonis, nato a Roma 60 anni; Antonio De Franco, nato a Cirò Marina 54 anni; Mario Falcone, nato a Cutro 65 anni; Luigi Giappichini, nato a Perugia 47 anni; Giuseppe Mannolo, nato a Crotone 26 anni; Pasquale Nicola Profiti, nato a Vibo Valentia 52 anni; Antonio Ribecco, nato a Cutro 58 anni; Francesco Ribecco, nato a Cutro 53 anni; Natale Ribecco, nato a Catanzaro 30 anni; Francesco Procopio, nato a Catanzaro 51 anni; Giovanni Rizzuti, nato a Petronà 45 anni; Emiliano Regni, nato a Perugia 31 anni; Pietro Scerbo, nato a San Leonardo di Cutro 72 anni; Francesco Valentini, nato a Roma 44 anni; Leonardo Zoffreo, nato a Cutro 49 anni.

Ai domiciliari: Antonio Costantino nato a Isola Capo Rizzuto 37 anni; Giuseppe Costantino nato a Isola Capo Rizzuto 42 anni; Emanuele Regni nato a Perugia 31 anni.