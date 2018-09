Incendio in via Settevalli, fiamme in un campo: i vigili del fuoco evitano il peggio

Incendio poco prima dell'alba a Perugia, in via Settevalli. Le fiamme hanno divorato una montagna di rotoballe accatastate in un campo della zona, dopo il bivio per Badiola.

con due mezzi in azione, che hanno evitato il peggio, arginando il rogo prima che si propagasse a un altro cumulo di paglia vicino e a un trattore parcheggiato nelle vicinanze. Indagini in corso per chiarire la natura e la dinamica dell'incidendio.