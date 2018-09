Perugia, incendio in via Settevalli: magazzino in fiamme, vigili del fuoco in azione

Incendio in corso in un capannone, adibito a magazzino, di una attività di via Settevalli. Il rogo si è scatenato nella mattinata di oggi, lunedì 24 settembre. Una nube nera ha avvolto la strada e la zona circostante.

L'allarme è scattato intorno alle 9.15. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia per domare le fiamme: in azione un'autobotte, un'autopompa e un'autoscala. Al momento non risultano feriti.