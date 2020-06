Casa in fiamme nella notte a Perugia, i vigili del fuoco domano l'incendio

Il suono delle sirene e la luce dei lampeggianti hanno 'spezzato' la notte di Solfagnano Parlesca, che intorno alle 22.30 ha visto l'intervento di due squadre di Vigili del Fuoco partiti dalla centrale di Perugia. L'allarme è scattato a causa dell'incendio divampato in un'abitazione situata nella frazione perugina, propagatosi dal piano terra. Ancora da accertare le cause del rogo, che per fortuna non ha causato feriti.

