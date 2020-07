Incendio in una palazzina di Città di Castello: evacuate tutte le famiglie

Il fumo ad avvolgere le scale fino a penetrare negli appartamenti con tante famiglie spaventate. Questo lo scenario che si sono trovati di fronte i Vigili del Fuoco di Città di Castello, intervenuti con il supporto dell'autoscala arrivata da Perugia per domare un incendio scoppiato in una palazzina di 12 interni in via dei Martiri della Libertà. Le fiamme sono divampate nel locale in cui sono posizionati i contatori dell'Enel e il fumo ha interessato l'intero immobile, tanto da costringere i Vigili del Fuoco ad evacuare per precauzione tutte le famiglie residenti.

