Tragedia in Umbria, casa divorata dall'incendio: donna muore tra le fiamme, inutili i soccorsi

Tragedia nella mattinata di sabato 17 febbraio a Montegabbione. Una donna ultraottantenne è stata trovata dai vigili del fuoco di Orvieto, intervenuti per spegnere l’incendio divampato nell’abitazione in via Madonna delle Grazie.



Inutili i soccorsi, l’anziana è stata trovata senza vita. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica della tragedia.