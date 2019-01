Ancora auto distrutte dalle fiamme nella notte, tre vetture divorate

Auto in fiamme, ancora. Tre vetture distrutte da un incendio in via Petrarca, a Perugia, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, per domare il rogo. I tre mezzi sono stati divorati.

E' il secondo caso in due giorni. Nella notte tra il primo e il 2 gennaio, a San Sisto, un'auto ha preso fuoco.