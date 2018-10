Trattore divorato dalle fiamme, mezzo distrutto: i vigili del fuoco domano l'incendio

L'incendio divora un trattore. L'allarme è scattato intorno alle 20.15 a Rivotorto di Assisi. I vigili del fuoco di Assisi sono subito intervenuti sul posto per domare le fiamme. Necessario l'intervento di un'autobotte da Perugia per arginare il rogo. Il mezzo è andato completamente distrutto. Indagini in corso per corso per chiarire l'origine dell'incendio.