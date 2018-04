Fossato di Vico, tipografia in fiamme: i vigili del fuoco domano il rogo, sul posto anche i carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, con due suadre dai distaccamenti di Gubbio e Gaifana, per domare un incendio in una tipografia di Fossato di Vico. Le fiamme, divampate nel capannone, hanno divorato il materiale cartaceo e danneggiato la struttura.



I vigili del fuoco, grazie a un intervento tempestivo, hanno scongiurato danni peggiori. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incendio e chiarire le cause del rogo.