Termocoperta in fiamme, Enzo ucciso dalle esalazioni: l'allarme lanciato dai vicini di casa

In paese dicono di aver visto la luce della camera da letto accesa intorno alle 4 di questa mattina. Intorno alle 10 la chiamata ai vigili del fuoco per l'incendio nell'appartamento dove viveva Enzo Piselli, 72 anni. In fiamme la termocoperta con la quale si riscaldava. Nel palazzetto dove viveva da solo, al civico 25 di strada di Santa Maria Rossa, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale della frazione perugina, di fronte al bar, ci sono due appartamenti.

Nell'altro, vive una famiglia che ha allertato il nipote del 72enne quando ha sentito provenire un forte odore di bruciato e non ha ricevuto risposta da dentro l'abitazione. Quando il parente è entrato in casa, Enzo giaceva già privo di sensi nei pressi del bagno, adiacente alla camera da letto. A ucciderlo, si ipotizza, le esalazioni provenienti dalla coperta andata in fiamme, presumibilmente per un guasto della termocoperta.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Castel del Piano.