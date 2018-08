Fiamme in un capannone a Perugia, scatta l'allarme: vigili del fuoco domano l'incendio

Incendio nella tarda serata di ieri, venerdì 24 agosto, in un capannone industriale a Perugia, tra Strozzacapponi e Capanne. Immediato l'allarme scattato alla centrale del 115, che è intervenuta sul posto con tre squadre dei vigili del fuoco e con l'ausilio di un'autobotte. Da quanto si apprende l'incendio avrebbe coinvolto un furgone parcheggiato all'interno del capannone che - per cause in fase di accertamento - ha preso fuoco. L'intervento repentino ha fortunatamente scongiurato gravi conseguenze e nessuno è rimasto ferito nell'incendio. Ora saranno le indagini a stabilire con esattezza le cause. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.