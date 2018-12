In fiamme un deposito di rotoballe, tre squadre dei vigili del fuoco sul posto: salvo il bestiame

E' stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Perugia, Assisi e Foligno, per spegnere l'incendio che ha interessato un capannone agricolo nel comune di Spello intorno alle 9.45 di questa mattina, venerdì 28 dicembre.

VIDEO Incendio divora il deposito di rotoballe, le immagini: intervento dei vigili del fuoco

Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno divorato molte rotoballe di paglia e fieno all'interno del capannone. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a trarre in salvo anche il bestiame. Accertamenti in corso per risalire alle cause.