Prende fuoco silos colmo di segatura: vigili del fuoco al lavoro per ore

Incendio silos quello divampato nel pomeriggio di ieri in un'azienda nel tifernate. E' accaduto al bivio di Lugnano, a sud di Città di Castello. La squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 15 e l'intervento ha richiesto alcune ore: fortuntamente nessuno è rimasto ferito. L'incendio, in particolare, ha riguardato un silo e i vigili del fuoco hanno dovuto svuotare il recipiente con diversi metri cubi di segatura; sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia. Le operazioni, per riportare la situazione alla normalità, sono durate fino alla tarda serata di ieri.