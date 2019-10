Incendio in aula, ordinanza del sindaco: scuola chiusa e bambini trasferiti

Incendio nella notte tra il 17 e il 18 ottobre nella scuola dell’infanzia e primaria Pestalozzi di Madonna Alta. Il sindaco ha emesso l’ordinanza di chiusura della scuola stessa fino al 23 ottobre.

Come spiega una nota del Comune di Perugia l’incendio si è sviluppato in un’aula della scuola materna, presumibilmente a causa del malfunzionamento dell’impianto elettrico, rimanendo confinato all’interno del locale. Il fumo, generato dalla combustione del materiale presente, ha invaso altre zone del plesso, rendendolo in parte inagibile.

Gli uffici comunali si sono messi al lavoro già dalla prima mattina, per la verifica dei danni e il trasferimento delle attività scolastiche in altre sedi.

Per ospitate gli alunni dell’infanzia e della primaria sono stati individuati rispettivamente la scuola Gabelli e il plesso Comparozzi di via del Fosso, grazie alla disponibilità dei due presidi, in modo da garantire l’unitarietà delle classi e la continuità sia dell’attività didattica che del tempo pieno. Da lunedì partiranno le operazioni di pulizia dei locali e di trasloco, mentre i bambini saranno trasferiti nei giorni successivi della prossima settimana.

E ancora: "Si sta anche lavorando - spiega il Comune - per anticipare i tempi dell’intervento complessivo di ristrutturazione dell’edificio in cui ha sede la scuola Pestalozzi, a valere sul finanziamento di 1,7 milioni di euro del bando periferie (importo lavori previsto 1,3 milioni), che era previsto per l’inizio dell’estate 2020, ma che alla luce di quanto accaduto si cercherà di avviare qualche mese prima, compatibilmente con i tempi tecnici del bando di gara".