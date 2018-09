Incendio nella notte, a fuoco ripostiglio di un'abitazione: si indaga sulle cause

L'allarme per un incendio in una struttura annessa a un'abitazione di San Nicolò di Celle è scattato nel cuore della notte. Sono le due passate quando, alla centrale operativa del 115, viene richiesto l'intervento per un incendio divampato nell'annesso, in parte adibito a garage e in parte a ripostiglio.

Sul posto è intervenuta la prima partenza della centrale dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, raggiunta dall'incendio solo nella parte utilizzata come ripostiglio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento.