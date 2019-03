Nel garage si scatena l'incendio: distrutte un'auto d'epoca e due moto

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un garage di San Fortunato della Collina, frazione di Perugia. Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato intorno alle 14.30. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia. Le fiamme hanno distrutto due moto, diversi attrezzi da giardino e un'auto d'epoca.

A Nocera Umbra, invece, i vigili del fuoco hanno abbattuto un vecchio muro pericolante a picconate poco prima del crollo. La zona di via Felice Bisleri è stata messa in sicurezza.