FLASH - Incendio in un'abitazione a Castiglione del Lago, vigili del fuoco sul posto

Incendio in un'abitazione a Sanfatucchio. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina con due mezzi della squadra della centrale di Perugia per un incendio scoppiato nella frazione di Castglione del Lago. Sul posto è presente anche la partenza di Città della Pieve. Non è ancora stata resa nota la natura dell'incendio, nè i danni provocati. Tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata.