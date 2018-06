Fumo da un capannone, macchinario si incendia ed è corsa contro il tempo

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio all'interno di un capannone per la lavorazione d'acciaio, a Ellera di Corciano Da quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite da una sabbiatrice all' interno del capannone.

Nell'incendio, al momento sotto controllo grazie all'intervento rempetino dei vigili del fuoco di Perugia, non sono rimaste coinvolte persone. L'allarme alla centrale operativa è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 giugno. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre non si registrano danni importanti alla struttura.