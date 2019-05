Incendio divora una roulotte a Tuoro sul Trasimeno. L'allarme è scattato oggi pomeriggio, giovedì 16 maggio, intorno alle 17 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Il rogo ha pesantamente danneggiato la roulotte, ma fortunatamente, secondo quanto appreso, non ci sarebbero dei feriti. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.