Selci Lama, incendio divora le rotoballe: i vigili del fuoco arginano le fiamme

Incendio in un campo a Selci Lama. L'allarme è scattato intorno alle 10.50 di oggi, mercoledì 19 giugno. Sul posto sono intervenuti con due mezzi i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. Le fiamme hanno divorato alcune rotoballe. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni. Indagini in corso per chiarire l'origine e la dinamica del rogo.