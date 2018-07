Rogo divora le rotoballe e un trattore: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere l'incendio

Otto uomini dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere il vasto incendio nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli. Sono durate tutta la notte le operazioni di spegnimento per sedare le fiamme che hanno interessato alcune rotoballe e un trattore. L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato intorno alla mezzanotte, immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Assisi insieme ai colleghi di Perugia giunti sul posto con l'autobotte in supporto. Ignote, al momento, le cause che hanno fatto scaturire le fiamme. Gli uomini dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le ultime operazioni di bonifica. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio.