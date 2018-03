Perugia, legnaia avvolta dalle fiamme: animali scampati all'incendio grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Scongiurato il peggio in una rimessa per animali a Perugia, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi del parco Santa Margherita dove - per cause in fase di accertamento - ha preso fuoco una legnaia e l'adiacente rimessa per animali. Ad intervenire sul posto è stata una squadra del distaccamento di Corso Cavour con l'ausilio dell'autobotte della centrale di Perugia. La legnania è stata completamente avvolta dalle fiamme, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a salvare piccioni, conigli, galline; tutti scampati all'incendio, tranne uno. Sconosciute al momento le cause dell'incendio.