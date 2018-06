Paura sul Raccordo Perugia - Bettolle, camion che trasporta plastica divorato dalle fiamme

Autocarro in fiamme lungo il Raccordo Perugia - Bettolle, all'altezza dello svincolo per Mantignana. L'allarme al 115 è scattato intorno alle 6.30 di questa mattina: i vigili del fuoco della centrale di Madonna Alta sono intervenuti con quattro mezzi per spegnere le fiamme scaturite dal mezzo pesante che trasportava materiali in plastica.

Nessun ferito, fortunatamente, ma da quanto si apprende le cause protrebbero essere ricondotte al surriscaldamento dei freni. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni; si viaggia su una sola corsia e la strada è rimasta chiusa al traffico fino alla completa estinzione delle fiamme. In corso le ultime operazioni di smassamento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per la viabilità.