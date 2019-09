Porta Pesa, incendio in casa: sul posto vigili del fuoco e 118

Incendio in un appartamento a Porta Pesa, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, in via Bella. Nell'abitazione erano ospitati alcuni richiedenti asilo e, fortunatamente, sono rimasti illesi nell'incendio.

http://www.perugiatoday.it/video/incendio-porta-pesa-casa-25-settembre-2019.html

Le fiamme, da quanto si apprende, avrebbero interessato una caldaia murale: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Corso Cavour, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nessuno, come detto, è rimasto coinvolto nell'incendio. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con esattezza cosa lo abbia provocato; tra le ipotesi, quella di un guasto alla caldaia.