Maxi incendio di rifiuti, ordinanza del Comune per la "salute pubblica": tutti i divieti

Scuole chiuse e divieti per la "tutela della salute pubblica". Il giorno dopo il rogo di rifiuti a Ponte San Giovanni, alla Biondi Recuperi, il Comune di Perugia corre ai ripari. Secondo quanto comunicato via Facebook: "E' stata emessa l'ordinanza n.10001 del 10.3.2019 "Ordinanza contenibile e urgente a tutela della salute pubblica - incendio Biondi recuperi ecologia" a seguito dei primi accertamenti dei VVF, di Arpa e Usl Umbria 1 che impone, in via precauzionale, una serie di accorgimenti dal punto di vista alimentare".

Nello specifico l'ordinanza del sindaco Romizi dispone che "il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura", il "divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento", "il divieto di raccolta e consumo di funghi", il "divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile" e il "divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall'incendio".

Il Comune, sempre nella stessa ordinanza, specifica che l'incendio nello stabilimento di via della Tecnica a Ponte San Giovanni "ha interessato il materiale depositato, che dai primi accertamenti dei vigili del fuoco è risultato principalmente composto da carta, plastica e imballaggi". L'ordinanza "per la salute pubblica" e per la chisura delle scuole nel raggio di tre chilometri dal punto dell'incendio (qui l'elenco e le integrazioni) è stata emessa su indicazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria e l’Usl Umbria 1. L'incendio è stato domato intorno alle 5 del mattino. Sono ancora in corso le analisi e le indagini di Arpa e Noe.