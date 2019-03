Ponte Felcino, la stufa scatena l'incendio in casa: donna in ospedale

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, a Ponte Felcino. Secondo quanto ricostruito le fiamme sarebbero divampate da una stufa. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia che hanno subito domato il rogo.



La donna, residente nell'appartamento in via Mastrodicasa, è rimasta ustionata nel tentativo di spegnere il fuoco. L'anziana è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure.