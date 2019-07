Incendio in una pizzeria a Perugia, i vicini lanciano l'allarme: vigili del fuoco in azione

Incendio nella notte tra il 16 e il 17 luglio a Perugia. E' successo a Castel del Piano, dove le fiamme si sono scatenate in una pizzeria. A lanciare l'allarme un vicino, che ha subito allertato i vigili del fuoco. L'intervento, tempestivo, della squadra di Perugia ha evitato il peggio.

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e contenuto i danni al locale. Indagini in corso per chiarire la dinamica e l'origine del rogo. Secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe che le fiamme siano stati originate dalla macchina del caffè, forse per un cortocircuito o un guasto.