Paura per un'anziana, incendio mentre cucina: scattano i soccorsi

Si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze l'incendio in un appartamento nei pressi di via Oberdan. Da quanto si apprende un'anziana era intenta a cucinare quando, improvvisamente, la pentola ha preso fuoco. Il fumo ha fatto così scattare i soccorsi e sul posto sono arrivati un' ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour per poter operare il più rapidamente possibile. Grazie al veloce intervento, si sono potuti scongiurare danni più gravi. L'anziana è stata fatta uscire dall'abitazione e affidata alle cure del 118 per precauzione, ma le sue condizioni sono buone.