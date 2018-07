Paura nella notte, incendio in un'abitazione a Gualdo Tadino: due famiglie evacuate

Paura nella notte per l'incendio scaturito da un appartamento di un'abitazione a Gualdo Tadino. L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato intorno all'una di notte: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana che sono riusciti a spegnere le fiamme intorno alle tre. La famiglia dell'appartamento interessata dall'incendio e l'altra del piano di sotto sono riusciti ad uscire fortunatamente illesi dall'incendio. L'abitazione, per precauzione, è stata quindi fatta evacuare. Accertamenti in corso per riuscire a risalire alle cause dell'incendio.